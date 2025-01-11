الامارات | 10 ألقاب تغري أبطال العالم في سباق دبي للدراجات المائية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، في شاطئ الشروق في جميرا منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري 2024-2025.

وترتفع حرارة التنافس في أروقة السباق بداية من التاسعة صباحاً، موعد التجارب يعقبها انطلاقة منافسات الفترة الصباحية عند الساعة العاشرة صباحاً التي تتضمن «واقف جي بي 1» و«جي بي 2» و«جي بي 3.1 و3.2 و3.3» و«جي بي»4 (4 ستروك) و«مخضرمين جي بي 2» (2 ستروك) و«جالس محترفين جي بي 1» و«جي بي 2» «وجي بي 3» و«جي بي 4 سبارك».

وكانت الفعاليات قد انطلقت صباح أمس، من خلال استكمال التسجيل للمتسابقين، ووصول الفرق والبعثات المشاركة. وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي أن ما يصل إلى 60 متسابقاً ومتسابقة من الإمارات والكويت وقطر وبريطانيا وفرنسا وهولندا ورسيا والمجر، يتنافسون على ألقاب 10 فئات متنوعة. ويستقطب سباق «جالس جي بي 1 محترفين» مشاركة 10 متسابقين، يتقدمهم أبطال الإمارات خليفة بالسلاح بطل موسم 2024، ومحمد محسن وسلمان العوضي وخالد المازمي، حيث سيواجهون نخبة من الأبطال العالميين مثل الكويتي يوسف العبدالرزاق، والمجري كازا جورجي، والفرنسي سيبستيان ثيويراس.