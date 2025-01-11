الامارات | العميد يعزف «سيمفونية النصر».. والبطائح ينتعش بعد رحيل غوران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب النصر تأخره أمام ضيفه كلباء بهدفين إلى الفوز 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس في افتتاح المرحلة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع النصر رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث (مؤقتاً)، فيما بقي كلباء في المركز السابع بـ17 نقطة.

ونجح كلباء في التقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه الإيراني شهريار موغانلو، بعد تمريرة طولية ضربت دفاع النصر «11».

وعاد اللاعب ذاته ليُضيف الهدف الثاني لمصلحة الضيوف من متابعة لكرة مرتدة من حارس النصر من تسديدة مهدي قائدي «50».

وانتفض العميد، ليُسجل مروان أزرقان هدف تقليص الفارق، بعد تمريرة سحرية من عادل تاعرابت «58»، وتمكن علي مبخوت من إدراك التعادل «84». ونجح عثمان بوسعيد في ترجيح كفة العميد بتسجيل الهدف الثالث «90+1».

وفي مباراة ثانية حصد البطائح ثلاث نقاط غالية بفوزه على العروبة بهدف دون رد، في أول ظهور للبطائح بعد رحيل مدربه الكرواتي غوران توميتش، وتولي المدرب محمد الرئيسي المسؤولية الفنية.

ويدين البطائح بهذا الانتصار إلى مهاجمه أناتولي أبانغ، الذي سجل هدف الفوز عند الدقيقة 76 من ضربة مزدوجة.

وارتقى البطائح ثلاثة مراكز في جدول الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الـ11، فيما يقبع العروبة في المركز الأخير بثلاث نقاط.