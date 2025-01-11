اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

بني ياس - الوصل 17:05

الشارقة - خورفكان 17:05

الجزيرة - الوحدة 19:45

الدوري السعودي

العروبة - الهلال 17:45

الفيحاء - الاتحاد 21:00

دوري أبطال إفريقيا

ساجرادا - بيراميدز 20:00

إستاد أبيدجان - الأهلي 20:00

الجيش الملكي - الرجاء 23:00

بلد الوليد - ريال بيتيس 19:15

إسبانيول - ليغانيس 21:30

أودينيزي - أتلانتا 18:00

تورينو - يوفنتوس 21:00

ميلان - كالياري 23:45

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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