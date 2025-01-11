شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع الزهور وسموحة مع سبورتنج والشمس مع الجزيرة والطيران مع الزمالك .

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى فبراير المقبل عقب فترة توقف تبدأ من غدٍ.