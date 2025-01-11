شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 11 يناير 2025 02:30 ص
تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 على صعيد 4 مواجهات. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع الزهور وسموحة مع سبورتنج والشمس مع الجزيرة والطيران مع الزمالك .
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى فبراير المقبل عقب فترة توقف تبدأ من غدٍ.
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