شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان اليوم السبت فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى اليوم، السبت، مباراة صعبة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وتراجع فريق الأهلي للمركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوز منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي باستاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، بالجولة الرابعة بدور المجموعات الإفريقي.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

وبهذه النتيجة تنتهي سلسلة الأهلي التاريخية الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة في آخر 27 مباراة في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واستاد أبيدجان الايفواري تقام فى السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو (جنوب أفريقيا) - 8 نقاط.

2- الأهلي (مصر) - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد (الجزائر) - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان (كوت ديفوار) - نقطة واحدة.

الأهلي استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 قبل التعادل السلبي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ثم الانتصار الكبير على شباب بلوزداد 6-2 في الدور الأول.

وفي المقابل، تعثّر شباب بلوزداد فى الجولة الافتتاحية على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس وخسر 1-2، قبل الفوز خارج الديار على استاد أبيدجان 1-0 ثم الخسارة من الأهلي 2-6.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.