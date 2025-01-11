شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يستمر فى حماية عرين الأهلى بمباراة استاد أبيدجان الإيفوارى والان مع تفاصيل الخبر

يستمر محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، فى حماية عرين المارد الأحمر فى مباراته المقبلة أمام استاد أبيدجان الإيفواري.

يحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان اليوم السبت فى السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وشارك الشناوى أساسياً فى مباراة سموحة الأخيرة بالدوري التى فاز بها الأهلى بهدفين دون رد.

وأكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريق استاد أبيدجان الإيفواري منافس قوي ومميز، ولديه عناصر قوية في مختلف المراكز.

وقال الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي: «نستعد جيدا للمباراة، وقد تعودنا في الأهلي على احترام كل المنافسين والفرق التي نلتقي بها في مختلف البطولات».

وأضاف: «الجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء».

وتابع: «نغلق صفحة أي مباراة، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة.. هدفنا التأهل في الصدارة ولدينا مباراتان، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد».

واختتم الشناوي حديثه قائلا: «الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، واستضافت بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفون في أفضل دوريات العالم».

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.