شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمار على رأس غيابات الإسماعيلى أمام البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، 7 لاعبين أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها، السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد عمار لإصابته بنزلة برد، وأحمد الشيخ لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى الحارس عبد الله جمال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر، محمد زيدان، محمد وجدى لأسباب فنية.

وضمت قائمة الإسماعيلى كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد فى حراسة المرمى، عماد حمدى، محمد نصر، محمد بيومى، هشام محمد، عبد الكريم مصطفى، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، خالد النبريصى، على الملوانى، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، محمد خطارى، عبدالله محمد، مروان حمدى، عبد الله السعيد، حسن صابر، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إيريك تراورى.

وعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات البنك الأهلى وخاصة مباراتى البنك الأهلى مع غزل المحلة وبترول أسيوط لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.