شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز أمام ساجرادا الأنجولى فى دورى الأبطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لبيراميدز، أمس الجمعة، استعداداته لمواجهة ساجرادا باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حقق بيراميدز فوزاً درامياً بهدفين مقابل هدف على الترجى التونسى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وتأخر بيراميدز (1-0) أمام الترجي حتى الدقيقة 90، ثم عاد في النتيجة أمام الترجي بفضل ثنائية مصطفى فتحي وإبراهيم عادل في الدقيقتين 90 و90+3 على الترتيب.

موعد مباراة بيراميدز أمام ساجرادا الانجولى في دورى أبطال أفريقيا

مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى تقام فى السادسة مساء اليوم السبت باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1) الترجي: 7 نقاط

2) بيراميدز: 7 نقاط

3) ساجرادا الأنجولي: 5 نقاط

4) دجوليبا المالي: نقطتان

ويتقدم الترجي في ترتيب المجموعة على بيراميدز بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، جنبًا إلى جنب مع أفضلية فارق الأهداف.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.