شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يقود الجبهة اليسرى للأهلى فى مباراة استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

يقود كريم الدبيس لاعب النادى الأهلى الجبهة اليسري لفريقه فى مباراة استاد أبيدجان المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة سموحة الأخيرة بالدوري المصري التى فاز بها المارد الاحمر بهدفين دون رد.

وشارك كريم الدبيس بديلا للمغربى يحيى عطية الله الذى تعرض للإصابة بشرخ فى الوجه والأسنان ليتأكد غيابه عن الملاعب وشهر ونصف.

يحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان اليوم السبت فى السادسة مساءاً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.