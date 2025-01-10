شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يغنى أغنية جماهير الزمالك المفضلة فى كابيتانو مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر ناصر منسى مهاجم نادى الزمالك، موهبته الغنائية من خلال أغنية جماهير الزمالك له فى المدرجات خلال تواجده فى ضيافة برنامج كابيتانو مصر فى موسمه الثالث.

وغنى ناصر منسى أغنية "ناصر منسى الأسطورة" التى كانت تغنيها جماهير الزمالك بعد هدفه فى السوبر الأفريقي فى شباك الأهلى، والتى حسم الزمالك لقبه لصالحه بركلات الترجيح.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.