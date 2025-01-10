شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الراحل إيهاب جلال يفوز على مصطفى رياض فى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إيهاب جلال بقيادة عصام الحضرى الفوز على فريق مصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل، خلال منافسات الموسم الثالث من برنامج كابيتانو مصر.

بهذه النتيجة رفع فريق إيهاب جلال رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة رفقة فريق الراحل أحمد رفعت، فيما توقف رصيد فريق مصطفى رياض عند النقطة 6.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.