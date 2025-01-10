شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على الطلائع ويتقاسم الصدارة مع الأهلى فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب فريق سيراميكا في الدقيقة 66 عقب تسدية رائعة لتسكن شباك حارس مرمى فريق طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 15 ليتساوى مع الأهلى في صدارة جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 8 محتلا المركز الثانى عشر.

وشهدت أحداث اللقاء سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق سيراميكا وأهدار العديد من الفرص بينما حاول لاعبو فريق طلائع الجيش إدراك هدف التعادل والعودة في النتيجة ولكن جميع المحاولات باتت بالفشل.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى.. محمد شعبان.

خط الدفاع.. أحمد عبد الرحمن، أحمد علاء، محمد فتح الله "كماتشو"، أحمد متعب.

خط الوسط.. يسرى وحيد، فريد شوقى، على حمدى، إسلام محارب.

الهجوم.. جودوين شيكا، كريم طارق.



بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وإدار المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة، ويساعده عماد العقاد ومحمد أبورحاب ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وحسام عزب حكم فيديو وأسامة محمد مساعد حكم فيديو.