شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات دورى Nile اليوم الجمعة 10-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 10-1-2025 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث واجه بتروجت إنبى، والتقى سيراميكا مع طلائع الجيش، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

بتروجت 0- 0 إنبى

حسم التعادل السلبى مباراة بتروجت وإنبى، التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

وأهدر رشاد المتولى ركلة جزاء لبتروجت في الدقيقة 19 بعدما سددها خارج المرمى، بعدما حصل عليها إسلام هشام بعد دفعة من كالوشا، بينما تم إلغاء ركلة جزاء لصالح إنبى احتسبها الحكم من خلال رؤيتها بتقنية الفيديو أن الكرة لم تلمس يد مدافع بتروجت.

بهذه النتيجة رفع فريق إنبى رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الدورى، فيما رفع بتروجت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن.

سيراميكا 1 – 0 طلائع الجيش

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب فريق سيراميكا في الدقيقة 66 عقب تسدية رائعة لتسكن شباك حارس مرمى فريق طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 15 ليتساوى مع الأهلى في صدارة جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 8 محتلا المركز الثانى عشر.