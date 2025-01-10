شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: محمد عبد المنعم أصعب مدافع ومتعب أفضل مهاجم فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسى مهاجم نادى الزمالك، أن محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي هو أصعب مدافع واجهه خلال مشواره، وأنه كان يتمنى تواجده في الزمالك قبل رحيله للدورى الفرنسي.

وقال ناصر منسى، خلال تواجده ضيفا في برنامج "كابيتانو مصر": إنه يستغل أي إجازة لزيارة أمه، وطلبت منها تدعيلى قبل مباراة السوبر الأفريقي، وقالت لى هتجيب جول وقلت لها ادعى للفريق كله والحمد لله فزنا باللقب".

وعن سؤاله عن مهاجم أفضل منه، قال: ناصر منسى الأفضل ما بين كهربا ووسام أبو على وسيف الجزيرى ومحمد شريف وأسامة فيصل، وأن محمد عبد المنعم أصعب مدافع واجهه واللاعب الوحيد الذى كان يتمنى أن ينضم للزمالك قبل رحيله".

وأضاف: "عمرو جمال من المهاجمين اللى تعجبني جدا، وليفاندوفسكى عالمي، وعماد متعب أفضل مهاجم من وجهة نظرى في تاريخ مصر ومثلى الأهلى".

وعن خطيبته المستقبلية، قال: "الأدب والاحترام أكثر ما يجذبنى في البنت، وموضوع إنها أهلاوية مش فارق بس لما أخطبها أكيد هتكون زملكاوية".

وتابع: "بنموت نفسنا من أجل جمهور الزمالك في المباريات، وكل هدفنا أن الجمهور يروح مبسوط".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية