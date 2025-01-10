شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": غياب سيف الجزيرى عن مران الزمالك بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالزمالك أن غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق عن مران الزمالك، اليوم الجمعة، بسبب شعور اللاعب بنزلة برد، لافتاً إلى أنه اعتذر وأبلغ مسئولي الأبيض، وحصل على إذن بعدم التواجد في التدريب الجماعي.

وأكد المصدر لـ الخليج 365 أن غياب سيف الدين الجزيري عن مران الزمالك ليست له علاقة بأزمة مستحقاته المالية المتأخرة مع النادي.

وأجل الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مغادرة القاهرة والعودة إلى تونس، بعدما انتهت مهلة الإنذار الذى أرسله للزمالك بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وكان من المقرر أن يغادر سيف الجزيرى القاهرة اليوم، الجمعة، والعودة إلى تونس، بعدما انتهت مهلة الإنذار (15 يومًا) ولم يتم حل أزمة تأخر صرف المستحقات مع اللاعب، ليصبح من حقه فسخ تعاقده مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من سيف الجزيرى، أن اللاعب يرحب بحل أزمته والاستمرار مع الزمالك، وأنه لا يرغب فى فسخ التعاقد بقدر رغبته فى الحصول على مستحقاته، وهو ما دفع اللاعب لتأجل السفر رغم عودة زوجته إلى تونس منذ أيام.

وعقد سيف الجزيرى جلسة مع حسين لبيب رئيس نادى الزمالك فى وجود وكيل أعماله حازم فتوح، إلا أن تلك الجلسة لم يتم خلالها التوصل إلى حل للأزمة، حيث نقل لبيب للاعب ووكيله تمسك الإدارة باستمراره، ومطالبته بالصبر والانتظار لحين التمكن من سداد مستحقاته.

وكان الجزيري قد قام بجمع متعلقاته وغادر معسكر مباراة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر التى أقيمت بالأمس الخميس، مع المطالبة بالمستحقات المتأخرة له لدى النادى الأبيض.

وبات من حق اللاعب فسخ التعاقد مع الزمالك، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، خاصة بعد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب به تفاصيل العقد الجديد الذى لم يوثق.