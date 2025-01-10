شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو بين المطربة صابرين النجيلى وعصام الحضرى فى كابيتانو مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة صابرين النجيلي على الحديث مع مواهب كابيتانو مصر، والهزار معهم خلال تواجده في زيارة للمواهب المشتركين في الموسم الثالث من كابيتانو مصر.

وتفاجئت المطربة صابرين النجيلي باستماع عصام الحضرى لأغنيتها "أنت مين" لتشكره على هذه اللافتة، ويطلب منها غناء هذه الأغنية معاها في دويتو انتهى بالضحك.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.