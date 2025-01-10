شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يشكر الجنود المجهولين فى الأهلى بطريقة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

حرص التونسي علي معلول الظهير للنادي الأهلي على توجيه رسالة شكر للجنود المجهولين في ناديه عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر معلول صورة عزومة أقامها للعاملين في الاهلي، وعلق قائلا: "جنود الخفي في الأهلي.. شكرا جدا جدا ليكم".

وسادت العزومة أجواء أسرية للغاية في ظل حالة الحب التي تربط النجم التونسي وجميع العاملين في الأهلي.

وفرض التونسي علي معلول لاعب الأهلي نفسه على سطح الأحداث في الشارع الكروي الأهلاوي، بعدما زاد الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء، سواء بالقيد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري أو استمرار رفع اسمه من القائمة ليُسدل الستار على مشواره مع القلعة الحمراء، ونستطلع فى السطور التالية التساؤلات والاستفسارات الخاصة بموقف علي معلول مع الأهلي.

وأنهى معلول برنامجه التأهيلي من إصابته الأخيرة بقطع في وتر أكيلس، وشارك في التدريبات الجماعية مؤخرًا، لكن مشاركته فى المباريات الرسمية ما زالت تحتاج عدة أسابيع.