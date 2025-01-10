شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل إيهاب جلال تزور مواهب كابيتانو مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسرة الراحل إيهاب جلال على زيارة برنامج "كابيتانو مصر" من أجل مؤازرة المواهب المصرية المشاركين في الموسم الثالث من كابيتانو مصر.

وكشفت زوجة الراحل إيهاب جلال انطباعات الراحل في الفوز والهزيمة، بأنه يكون سعيدا جدا في المكسب زى أي مدرب، وفى حالة الخسارة يرفض تحميل الخسارة لأى لاعب، ويتحملها هو، ودائما يقول ربنا هيراضينا في المباريات المقبلة.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.