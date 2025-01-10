شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقود خط الوسط وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى أمام استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة أكرم توفيق لاعب الفريق، لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، فيما استقر على عودة عمرو السولية لقيادة خط الوسط.

يحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان غداً السبت فى السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك أكرم توفيق أساسياً فى مباراة الأهلى مع سموحة الأخيرة بالدوري التى فاز بها بهدفين دون رد، ولكن فى مركز لاعب خط الوسط، فيما جلس عمرو السولية على مقاعد البدلاء.

ويعاني الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر من غيابات بالجملة بين صفوفه فى مباراة استاد أبيدجان آخرها الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري للإصابة، بجانب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وتغيب عن القائمة علي معلول؛ لعدم القيد، وكريم فؤاد ورضا سليم وطاهر محمد طاهر للإصابة، فضلا عن محمود كهربا للرحيل إلى الدوري الليبي.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.