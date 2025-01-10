شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضد سيراميكا.. أحمد القندوسى يحصد جائزة رجل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب اختيار رابطة الأندية له وذلك بعد تسجيل هدف اللقاء الوحيد والمساهمة في فوز فريقه.

وحقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب فريق سيراميكا في الدقيقة 66 عقب تسدية رائعة لتسكن شباك حارس مرمى فريق طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 15 ليتساوى مع الأهلى في صدارة جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 8 محتلا المركز الثانى عشر.