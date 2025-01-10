شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأول بمدينة أويو النيجيرية استعدادًا لأنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

أدى فريق الكرة الأول بالنادي المصري، أول مران جماعي للاعبين، بعد وصول البعثة أمس إلى مدينة أويو النيجيرية بعد رحلة طيران استغرقت نحو عشر ساعات تخللها انتظار لنحو ساعتين في مطار العاصمة النيجيرية أبوجا.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري، قرر عدم خلود اللاعبين للراحة والاتجاه للملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق مدينة أويو لأداء مران خفيف يشتمل على تدريبات فك العضلات وبعض التدريبات البدنية الخفيفة قبل الخضوع لجلسات التأهيل والاستشفاء المكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك لإزالة أية أثار للإرهاق لدى اللاعبين قبل البدء اليوم في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًأ لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو..

وتضم قائمة المصري لمباراة أنيمبا 23 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن علي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وعاد عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصري بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب الجزائري من المشاركة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، بينما غاب كريم العراقي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما عاد باهر المحمدي مدافع الفريق إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.