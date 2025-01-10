شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة استاد أبيدجان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، التي تجمع الفريقين غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



الأهلى

خاض الفريق مرانه على استاد فيليكس بوانيي، الذي يستضيف المباراة، حيث بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفاتحة، قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات البدنية والخططية وفقًا للبرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة.



مران الأهلى الرئيسى

وضمت قائمة الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.



مران الأهلى

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان غدًا السبت فى السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.



محمد هانى

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.