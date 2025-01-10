شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجتمع مع لاعبى الزمالك.. وأحمد سليمان يؤازر الفريق قبل مواجهة بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب النادي استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي فاز فيها الأبيض بثنائية دون رد.

وشدد جروس على أهمية التركيز في مباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية، وتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل للدور التالي، والمنافسة بقوة على اللقب.

وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل موزمبيق.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق على حضور مران اليوم من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة أمام بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.