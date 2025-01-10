شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر صورا لملعب مباراة فريقها مع استاد أبيدجان الايفواري.

وعقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق استاد أبيدجان اليوم بملعب فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة بين الفريقين غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري وكرم عطا إداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة والحكام.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الكحلي بالكامل ويرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الفوسفوري، بينما يرتدي فريق استاد أبيدجان زيًّا من اللون الأحمر ويرتدي حارس مرماه زيًّا باللون الأزرق.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي، ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.