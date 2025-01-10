شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يكتسح إنبى 11 – 0 والبنك يقسو على المصرى بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادى دجلة فوزًا كبيرًا على فريق إنبى 11 – 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر دوري الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بترتيب دورى الكرة النسائية من 12 مباراة خاضها حتى الآن، فيما بقى إنبى عند النقطة 3 في المركز الخامس عشر.



وادى دجلة

وفى مباراة ثانية، اكتسح فريق البنك الأهلى نظيره المصرى بخماسية نظيفة، ليرفع البنك الأهلى رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع من 12 مباراة، فيما بقى المصرى عند النقطة 8 في المركز الثانى عشر.



البنك الأهلى والمصرى

وحقق فريق مودرن سبورت الفوز على الجونة برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، فيما توقف الجونة عند 10 نقاط في المركز الثانى عشر.



مودرن سبورت

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة النسائية لتقام 27 يناير بدلاً من 13 من نفس الشهر بسبب مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.