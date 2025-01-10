شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس المصري مصطفى سعيد يحصد برونزية بطولة قطر الدولية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفارس المصري مصطفى سعيد على الميدالية البرونزية في بطولة قطر الدولية للفروسية، بعد حصد المركز الثالث في قفز الحواجز ارتفاع 135 سم.

وتعد ميدالية مصطفى سعيد هي الرابعة للبعثة المصرية في بطولة قطر الدولية للفروسية المقامة حاليًا في الشقب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الفارس أسامة على بالمركز الأول والميدالية الذهبية على الجواد "أوباما" في اليوم الاول من البطولة أمس الخميس، بينما احتل الفارس إسماعيل البرعي المركز الثالث والميدالية البرونزية على الجواد "كادوكي"، ومن خلفهم، حصد سيف فكري المركز الثاني ارتفاع 120 سم ويتوج بالميدالية الفضية.

تأتي هذه النتائج المبهرة ضمن مشاركة بعثة مصرية ضخمة تضم 27 فارسًا و31 جوادًا، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.



مصطفى سعيد مع الميدالية



مصطفى سعيد وعلم مصر