شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بتروجت وإنبى.. ركلة جزاء مهدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين بتروجت وإنبى، في المباراة المقامة بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

وأهدر رشاد المتولى ركلة جزاء لبتروجت في الدقيقة 19 بعدما سددها خارج المرمى، بعدما حصل عليها إسلام هشام بعد دفعة من كالوشا.

تشكيل بتروجت لمواجهة إنبى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد خليفة

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، حامد حمدان، رشاد المتولى

الوسط: أحمد رضا، مصطفى الجمل، أحمد بحبح، توفيق محمد

الهجوم: شيكودى جبريل، إسلام هشام

البدلاء: محمد فوزى، عبد العزيز السيد، إسلام عبد الله، محمد على، زياد فرج، إسماعيل بامبا، محمد دودو، شيمزى كيليتشي، عبد الله محمود

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد سمير، على فوزى

الوسط: مصطفى دويدار، أحمد العجوز، مودى ناصر، مصطفى شكشك، أحمد نادر حواش

الهجوم: أحمد أوفا

البدلاء: رمضان مصطفى - محمد حامد - رفيق كبو - محمد حتحوت - احمد جمال - شيكو محارب - صلاح زايد - خالد أحمد - محمد سمير "2006"