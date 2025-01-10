شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يفوز على سبورتنج 4 / 3 في ختام الجولة الـ16 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق القناة فوزًا مثيرًا على فريق سبورتنج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار ختام الجولة السادسة عشرة من دورى المحترفين.

سجل أهداف القناة كل من محمد يسرى "هدفين، ومحمود حرشة وحسين رجب، بينما جاءت أهداف سبورتنج عن طريق عبد الله مصطفى وأحمد عبد الستار.

بهذه النتيجة رفع فريق القناة رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن في ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى سبورتنج عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وحسم التعادل السلبي مباراة الترسانة مع وي، في المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفيـن.

بهذه النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما رفع وي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دورى المحترفين.

كما حسم التعادل السلبي أيضا مباراة لافيينا مع منتخب السويس، ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع فريق منتخب السويس رصيده إلى 17 نقطة وتقدم للمركز الرابع عشر.