شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي يتخلى عن الجانب الفني ويعود للعمل الإدارى من بوابة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عبد الحليم على ، مهاجم الزمالك السابق، إلى العمل الإدارى بعدما تولى منصب مدير الكرة بالجهاز الفني بقيادة الفرنسى فرانك دوما في مودرن سبورت.

وتخلى عبد الحليم على عن العمل الفني بعدما بدأ هذا الموسم مديرا فنيا لفريق إيسترن أليكس في الدرجة الرابعة وقدم أداءً مميزاً مع الفريق الذى يتصدر الترتيب حاليا، ليعود مجددا للعمل الإدارى.

عبد الحليم على والتجربة الثالثة

وتعد هذه التجربة هي الثالثة للعندليب عبد الحليم على كمدير للكرة بعدما سبق وعمل مديرا للكرة في الزمالك والمصرى البورسعيدى، ليعود لهذا المنصب مرة أخرى عبر بوابة مودرن سبورت.

وأعلن نادى مودرن سبورت تعين عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مديرا للكرة بالجهاز الفني بقيادة الفرنسى فرانك دوما، حيث أعلن مودرن سبورت خبر انضمام عبد الحليم على عبر الصفحة الرسمية للنادى.

ووقع عبد الحليم على على العقود في حضور كل من وليد دعبس رئيس النادى وهيثم عرابى المدير التنفيذي للنادى وأيمن منصور عضو مجلس الإدارة.