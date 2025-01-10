شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة البرد تبعد محمد عمار عن مواجهة الإسماعيلى والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق الإسماعيلي ، بقيادة حمد إبراهيم، خدمات محمد عمار مدافع الدراويش أمام البنك الأهلي، في المباراة المقرر لها غدا، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد عمار عن قائمة الفريق بعد تعرضه لنزلة برد، ليفضل حمد إبراهيم إراحته من السفر للقاهرة ليغيب بشكل رسمي عن مباراة البنك الاهلى.

وضمت القائمة كلا من، أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد في حراسة المرمى، عماد حمدي، محمد نصر، محمد بيومي، هشام محمد، عبد الكريم مصطفى، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، خالد النبريصي، علي الملواني، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، محمد خطاري، عبدالله محمد، مروان حمدي، عبدالله السعيد، حسن صابر، إبراهيم عبد العال، عمر القط وإريك تراوري.

وعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات البنك الأهلى وخاصة مباراتى البنك الأهلى مع غزل المحلة وبترول أسيوط لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن في ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.