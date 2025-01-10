شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى لـ زيزو فى الزمالك احتفالاً بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب النادي استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونظم اللاعبون ممراً شرفياً لـ"زيزو" قبل انطلاق المران للاحتفال بعيد ميلاده، وحرص أعضاء الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

ويحتفل زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ29، فهو من مواليد 10 يناير 1996، وأصبح زيزو أهم لاعبى خط الوسط فى الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادما من مورينسى البرتغالى في 25 يناير 2019 في صفقة انتقال مجانية.

بدأ أحمد زيزو مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادى الأهلى، لكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا صعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادى دجلة.

لعب أحمد سيد زيزو مع وادى دجلة عام 2013، من ثم ذهب إلى نادى ليرس البلجيكى فى نفس العام، وذلك بعد مستواه المميز مع دجلة، حيث لعب للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا فقط.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 244 مباريات مع الزمالك بكل البطولات نجح خلالها فى تسجيل 79 هدفاً وصنع 65 هدفاً، وحصد زيزو ستة بطولات هى الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة والسوبر المحلى مرة والكونفدرالية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين

عانق زيزو الشباك للمرة الأولى بقميص "الفارس الأبيض" في مناسبة استثنائية للغاية، تحديدًا في نهائي الكونفدرالية، بركلة الترجيح الحاسمة أمام نهضة بركان في ملعب برج العرب.

بمرور الأيام، تحول زيزو إلى نجم الشباك الأول في الزمالك بدون منازع، بأداء ثابت جعله دعامة لا تقبل النقاش حتى مع تعاقب مختلف الأجهزة الفنية.

كسب زيزو قلوب جماهير ميت عقبة بعدما رفض الرحيل في 2022، رغم وجود عرض قطري قيل إنه بضعف راتبه، وآثر تجديد تعاقده والاستمرار في كتابة التاريخ مع الكتيبة البيضاء.

رغم مرور الزمالك في السنوات الأخيرة بلحظات من الانهيار وأخرى من الانتصارات، كان الشيء الثابت الوحيد هو ما يقدمه "زيزو" من مستويات أقل ما توصف بالمذهلة.

وعلى المستوى الدولي شارك زيزو مع منتخب مصر فى 44 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح فى تسجيل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.