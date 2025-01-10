شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستفسر حول إمكانية ضم محمود بنتايج بعد تلقيه عرضًا من بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو نادى بيراميدز ، بشكل ودى، عن المغربى محمود بنتايج لاعب الزمالك الحالى، حول إمكانية ضمه حال عدم تفعيل النادى الأبيض بند الشراء، الذى تم تحديده فى عقد استعارته من سانت اتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مقرب من بنتايج، أن بيراميدز استفسر من وكيل اللاعب عن إمكانية التعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الصيفي المقبل، حال عدم تفعيل الزمالك بند الشراء، ويترقب بيراميدز موقف اللاعب فى نهاية الموسم.

الزمالك لديه رغبة كبيرة فى تفعيل بند شراء بنتايج من سانت إتيان الفرنسي، لكن يحق للزمالك التفعيل حتى نهاية الموسم، ليتم تأجيل الأمر الفترة الحالية والاهتمام بالصفقات وتجديد عقود اللاعبين فى ظل الازمة المالية التي يمر بها النادى.

بنتايج كان تلقى عرضًا من أحد الاندية البلجيكيا وطلب سانت اتيان قطع إعارته إلا أن الزمالك رفض، وينتظر الوقت المناسب لتفعيل بند الشراء مقابل مليون يورو على قسطين، ولكن يرغب الزمالك فى التفاوض مرة أخرى مع الفريق الفرنسى لتخفيض تلك القيمة.