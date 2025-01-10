شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، 10 - 1 - 2025 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، وأبرزها، سيف الجزيرى يؤجل العودة إلى تونس ويرحب بحل الأزمة مع الزمالك، والأهلي يرتدي "الكحلي" أمام استاد أبيدجان غداً فى دوري أبطال أفريقيا.

سيف الجزيرى يؤجل العودة إلى تونس ويرحب بحل الأزمة مع الزمالك

أجل الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مغادرة القاهرة والعودة إلى تونس، بعدما انتهت مهلة الإنذار الذى أرسله للزمالك بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

عبد الله السعيد يرفض العرض الليبي

حسم عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك موقفه من عرض الاتحاد الليبي الذى تلقاه مؤخراً عن طريق أحد الوكلاء، حيث تمسك اللاعب بالاستمرار فى القلعة البيضاء لرغبته فى إنهاء مشواره بقميص ميت عقبة. وعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، خلال الأيام المقبلة، فى ظل انتعاش خزينة النادى ببعض الأموال من رجال الأعمال ومحبى القلعة البيضاء. إدارة الزمالك تعد اللاعبين بصرف جزء من المستحقات الأسبوع المقبل

الأهلي يرتدي "الكحلي" أمام استاد أبيدجان غداً فى دوري أبطال أفريقيا

عُقد صباح اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان الإيفواري ، وذلك بملعب فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة، المقرر لها السادسة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كولر: الأهلي جاهز لمواجهة استاد أبيدجان غداً.. وهدفنا تحقيق الفوز

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الشناوي: استاد أبيدجان فريق قوي.. ونحترم جميع المنافسين

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريق استاد أبيدجان الإيفواري منافس قوي ومميز، ولديه عناصر قوية فى مختلف المراكز.

مدرب بيراميدز: مواجهة ساجرادا صعبة والفوز على الترجى منحنا الثقة