شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يعلن رحيل بيرسي تاو عن الأهلي وانتقاله للدوري القطري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحيل لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو للدوري القطري.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للحديث عن مباراة استاد أبيدجان، "بيرسى تاو ليس معنا في الوقت الحالي، لأنه انضم إلى نادٍ جديد، وهو في دولة قطر حاليًا".

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان غداً السبت فى السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن وصول بيرسي تاو لاعب الأهلى إلى نادى قطر القطري لتوقيع عقود انضمامه رسمياً للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت أنه سيخضع الوافد الجديد للنادى القطرى للفحص الطبي غدا، السبت، بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، وهو ما يجعل مشاركته غير ممكنة في مباراة الفريق أمام الدحيل اليوم، الجمعة، بالجولة الثانية عشرة من الدوري القطري. وأشارت إلى أن اللاعب الجنوب أفريقي سيكون قادرا على خوض المواجهة التي ستجمع الفريق مع النصر الإماراتي في 17 يناير الجاري على استاد آل مكتوم في دبي.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو وصل إلى نادي قطر تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

تعاقد الأهلى مع بيرسى تاو من برايتون الانجليزى لمدة أربعة مواسم وذلك فى 26 أغسطس 2021.

وتصدر بيرسي تاو قائمة بيتسو موسيماني مدرب الأهلى وقتها والتي طلبها من الإدارة لتدعيم الفريق الأول فى الموسم الجديد، خاصة أنه دربّه قبلها فى صن داونز.

ولم يظهر بيرسى تاو بصورة مميزة في فترة ولاية موسيمانى بسبب كثرة الإصابات التي لاحقته، ولكن ساهم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى في تطوير أداء بيرسي تاو ليصبح من الأعمدة الرئيسية للمارد الأحمر، ويجاور لمحمود كهربا في ثنائية قوية حسمت مباريات كثيرة للأهلى أبرزها مباراة الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد في رادس بتونس سجلها بيرسى تاو هدفين وكهربا هدفاً.

وشارك بيرسى تاو مع الأهلى في 126 مباراة بكل البطولات ونجح فى تسجيل 30 هدفاً وصنع 14.

وفاز بيرسي تاو مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرة، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الأفريقي مرة. وحصل أيضا على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين مع الأحمر.

استطاع بيرسى تاو تسجيل 4 ثنائيات خلال مباريات الأهلى فى بطولة الدورى على مدار السنوات الماضية، حيث أحرز الجنوب أفريقي ثنائياته فى كل من الإسماعيلى "مرتين" وسموحة والمصرى.

كما نجح بيرسى تاو فى تسجيل 3 ثنائيات فى دورى أبطال أفريقيا، الأولى كانت أمام وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2022، ثم جاءت الثنائية الثانية فى شباك الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2023، وأخيرا ثنائية جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا 2024.

ومع الاهلى توج بيرسى تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية بعد مساهماته في فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلها في مشوار تتويج الأهلي بالبطولة، كما ساهم في وصول منتخب بلاده جنوب إفريقيا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار يناير الماضى.