كل ما تريد معرفته عن مواجهة بيراميدز وساجرادا فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما يتعلق بتلك المباراة.

س: ما هو موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدورى أبطال أفريقيا؟

ج: يخوض فريق بيراميدز فى السادسة مساء غد، السبت، تحدياً صعباً عندما يحل ضيفاً على ساجرادا الأنجولى باستاد 11 نوفمبر فى العاصمة لواندا فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى الأبطال.

س: ما القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا؟

ج: تذاع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

س: وماذا عن ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟

ج: جاء ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالى:

1) الترجي: 7 نقاط

2) بيراميدز: 7 نقاط

3) ساجرادا الأنجولي: 5 نقاط

4) دجوليبا المالي: نقطتان

س: من هم اللاعبون فى قائمة بيراميدز لمواجهة ساجرادا؟

ج: تضم قائمة بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - شريف إكرامى - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعى - أحمد سامى - على جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتى توريه - رمضان صبحى - مصطفى فتحى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدى - صديق أوجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلى - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدى

س: ماذا قال المدير الفنى لبيراميدز عن المباراة؟

ج: شدد كرونسلاف يورتشيتش على صعوبة المواجهة التي تجمعه مع نادي ساجرادا غدا السبت فى إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة ستكون غاية في الصعوبة، خاصة أنها أمام فريق قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وكذلك لديه حظوظ كبيرة في التأهل حيث يمتلك 5 نقاط ويحتاج للفوز من أجل التقدم في المجموعة، ولكن بيراميدز سيلعب بكل قوة وحافز في لقاء الغد، ولديه الرغبة في الفوز في أنجولا من أجل الوصول للنقطة العاشرة وتأكيد التأهل للدور ريع النهائي من البطولة القارية.

وأشار كرونسلاف إلى أن الفوز الأخير على الترجي منح الفريق الثقة الكبيرة والروح المطلوبة من أجل مواصلة الانتصارات، بعدما أثبت بيراميدز أنه فريق كبير ولديه الإمكانية التي تضعه في المكان المناسب في قارة أفريقيا، ولديه هدف واضح وهو العبور للدور المقبل، والاستمرار في النتائج المميزة محليا وقاريا.

المدير الفني شدد على أن الفوز على ساجرادا في لقاء القاهرة بخماسية لا يعني شيئا قبل مواجهة الغد، لأنها مباراة منفصلة تماما ونتيجتها تعني الكثير في ترتيب المجموعة والتأهل للدور المقبل، لذلك تحدث مع اللاعبين حول نسيان نتيجة القاهرة والنظر للقاء لواندا بعين مختلفة وأن الفوز يعني العبور، وأي نتيجة أخرى غير مقبولة في هذه المرحلة، وبيراميدز يلعب كل لقاء من أجل الفوز بغض النظر عن الظروف المحيطة أو كون اللقاء في مصر أو خارجها.