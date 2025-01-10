شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة البنك الأهلى غدا باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق.

واستقر حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق أمام البنك الأهلى حيث يعيد 6 لاعبين للتشكيل الأساسى بعد غيابهم عن تشكيل الفريق أمام طنطا في دور الـ32 من كأس مصر، حيث يعود كل من محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، عماد حمدى، نادر فرج، مروان حمدى، خالد النبريصى للتشكيل الأساسى.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلى مباراته أمام البنك الأهلى بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، والرباعى عبد الكريم مصطفى ومحمد عمار ومحمد نصر وعماد حمدىفى الدفاع، محمد حسن ومحمد بيومى وإيريك تراورى ومروان حمدى ونادر فرج، وفى الهجوم خالد النبريصى.

وعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات البنك الأهلى وخاصة مباراتى البنك الأهلى مع غزل المحلة وبترول أسيوط لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة للعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن في ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.