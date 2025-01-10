شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: استاد أبيدجان فريق قوي.. ونحترم جميع المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريق استاد أبيدجان الإيفواري منافس قوي ومميز، ولديه عناصر قوية فى مختلف المراكز.



وقال الشناوي، فى المؤتمر الصحفي، «نستعد جيدا للمباراة، وتعودنا في الأهلي على احترام كل المنافسين والفرق التي نلتقي بها فى مختلف البطولات».



وأضاف قائد الأهلي، «الجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء، نغلق صفحة أي مباراة، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة.. هدفنا التأهل في الصدارة ولدينا مباراتان، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد».



وتابع الشناوي، «الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، واستضافت بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفون فى أفضل دوريات العالم».

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان غداً السبت فى السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.