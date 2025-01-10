شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يبدى رضاه عن ملعب مواجهة ساجرادا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على معاينة أرضية استاد 11 نوفمبر، الذي تقام عليه المواجهة التي تجمع فريقه بنادي ساجرادا غدا السبت في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى المدير الفني رضاه إلى حد كبير عن أرضية الملعب، مؤكدا أنها ستساعد الفريق على تقديم مواجهة قوية، والفوز وحصد الثلاث نقاط وتأكيد التأهل.

مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى تقام فى السادسة مساء غد، السبت، باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.



المدير الفنى لبيراميدز



فيستون ماييلى



مدرب بيراميدز