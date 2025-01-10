شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي "الكحلي" أمام استاد أبيدجان غداً فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عُقد صباح اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان الإيفواري ، وذلك بملعب فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة، المقرر لها السادسة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، وكرم عطا إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة والحكام.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الكحلي بالكامل، ويرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الفوسفوري، بينما يرتدي فريق استاد أبيدجان زيًّا من اللون الأحمر، وحارس مرماه زيًّا باللون الأزرق.



الاجتماع الفني

وتضم قائمة الأهلي في كوت ديفوار،21 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس -أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا -وسام أبو علي - سمير محمد، وحسين الشحات.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة الطويلة في الركبة ، فيما يغيب، الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم للإصابة، ويغيب للإصابة أيضاً، كلاً من طاهرمحمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد وحمزة علاء فيما يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب إنهاء إجراءات إنتقاله إلى نادي قطر القطري، كما يغيب محمود عبد المنعم كهربا للسبب ذاته حيث إقترب من الإنتقال لأحد الأندية الليبية ، ويتواصل غياب علي معلول لعدم القيد في قائمة الفريق.

ويدخل الأهلي مباراة الغد التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل في البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير وهي الخسارة التي قلبت الموازين في المجموعة.