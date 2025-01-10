شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تعد اللاعبين بصرف جزء من المستحقات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، خلال الأيام المقبلة، فى ظل انتعاش خزينة النادى ببعض الأموال من رجال الأعمال ومحبى القلعة البيضاء.

وطالب لاعبو الزمالك بالعمل على صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، حيث لم يتقاض اللاعبون رواتبهم أو مقدم العقود منذ انطلاق الموسم، وهو ما يعمل عليه مجلس الإدارة فى الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، قد يصل إلى 50% خلال الأيام المقبلة، لفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، والالتفات بعد ذلك للصفقات التى طلبها السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، وتجديد عقود اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.