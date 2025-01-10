شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية جماهيرية تحلم بحصد لقب كأس مصر.. الإثارة تتجدد فى دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، تترقب جماهير الكرة المصرية مصير الفرق الجماهيرية الكبرى في هذه البطولة العريقة.

الأندية المستمرة في البطولة مثل الزمالك، المصري، المنصورة، غزل المحلة، والإسماعيلي، تسعى لتحقيق اللقب الغالي الذى طالما أضاف إلى تاريخها الكثير من الإنجازات.

الإسماعيلي

يبدأ الدراويش مشوارهم في دور الـ16 بمواجهة نادي إنبي الخميس 16 يناير 2025 على استاد بتروسبورت في الساعة 8:30 مساءً.

المباراة تمثل اختبارًا قويًا للإسماعيلي، الذي يتطلع لاستعادة أمجاده وإسعاد جماهيره العريضة بعد سنوات من التراجع النسبي.

نادي الزمالك

الزمالك يدخل هذا الدور كمرشح قوي لتحقيق اللقب، حيث سيواجه فريق مودرن سبورت الجمعة 7 مارس 2025 باستاد القاهرة في الساعة 8:30 مساءً.

ويعوّل الفارس الأبيض على خبرته الكبيرة وروح لاعبيه لتحقيق الانتصارات والمضي قدمًا نحو اللقب.

المصري البورسعيدي

المصري سيواجه الفائز من مباراة وادي دجلة في مواجهة منتظرة يوم الجمعة 7 مارس 2025 على استاد السويس الجديد الساعة 5:00 مساءً.

الفريق البورسعيدي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة تدعمه بقوة، مع آمال كبيرة بحصد اللقب بعد سنوات من المحاولات.

المنصورة

المنصورة، أحد الفرق الشعبية في الدلتا، ينتظر مباراته ضد بيراميدز في دور الـ32 لتحديد الفائز الذي سيواجه المقاولون العرب يوم السبت 8 مارس 2025 على استاد السويس الجديد.

إذا تمكن المنصورة من تجاوز هذه التحديات، فقد يكون الحصان الأسود في البطولة.

غزل المحلة

زعيم الفلاحين، غزل المحلة، يواجه نادي فاركو يوم السبت 8 مارس 2025 على استاد غزل المحلة الساعة 8:30 مساءً.

الفريق يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء مميز والمضي قدمًا نحو حلم التتويج باللقب.

ترقب كبير

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسات يوم الخميس 16 يناير 2025.

تشهد مباريات هذا الدور مواجهات قوية ومثيرة بين الأندية، حيث تسعى الفرق لتقديم أفضل ما لديها للتأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية متابعة هذه المواجهات التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الخميس 16 يناير 2025:

إنبي × الإسماعيلي – الساعة 8:30 مساءً – استاد بتروسبورت.

الجمعة 17 يناير 2025:

سيراميكا × طلائع الجيش – الساعة 5:30 مساءً – استاد المقاولون العرب.

سموحة × زد إف سي – الساعة 8:30 مساءً – استاد الجيش ببرج العرب.

الإثنين 3 فبراير 2025:

تيم إف سي × الجونة – الساعة 8:30 مساءً – استاد خالد بشارة.

الجمعة 7 مارس 2025:

البنك الأهلي × الفائز من دجلة والمصري – الساعة 5:00 مساءً – استاد السويس الجديد.

الزمالك × مودرن سبورت – الساعة 8:30 مساءً – استاد القاهرة.

السبت 8 مارس 2025:

الفائز من المنصورة وبيراميدز × المقاولون العرب – الساعة 5:00 مساءً – استاد السويس الجديد.

غزل المحلة × فاركو – الساعة 8:30 مساءً – استاد غزل المحلة.