شكرا لقرائتكم خبر عن "بالونة" إمام عاشور ضمن أغرب احتفالات اللاعبين فى دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

لا تخلو كرة القدم من المتعة والإثارة في مبارياتها، لتحرك مشاعر اللاعبين على المستطيل الأخضر ومن خلفهم الجماهير سواء في المدرجات أو خلف الشاشات، خاصة مع لحظات تسجيل الأهداف وارتفاع مستوى الحماس، وتلك الاحتفالات التي تتبعها سواء كانت مخططة مسبقاً أو جاءت بطريقة عفوية من اللاعبين.

بالونة إمام عاشور

في مباراة الأهلي وسموحة الماضية بالدوري، أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر حالة واسعة من الجدل، بعد طريقة احتفاله بهدفه الثاني في شباك سموحة، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، حيث قام إمام بإخراج "بالونة" بيضاء من شرابه وقام بنفخها، دون أن يوضح المقصود من احتفاله وهو ما أثار الجدل حول احتفال اللاعب الذي أشار فيما بعد أنه احتفال يقوم به مع ابنته.

صلصة طاهر

طريقة ملفتة احتفل بها لاعبو المنتخب الأولمبى عقب تسجيل الأهداف في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر في 2019، وحصدوا خلالها اللقب، الطريقة الاحتفالية ظهرت أولاً بشكل منفرد لـ طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المنتخب الأولمبي وقتها، وبعد استبعاده من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق البطولة نظراً لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أصبح زملاؤه في المنتخب يحتفلون على طريقته بعد تسجيل الأهداف كنوع من الدعم لزميلهم.



املأ الكأس ببعض "الصلصة"، هي سر طريقة الاحتفال بأهداف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما نشره طاهر محمد طاهر عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام معلقاً على احتفال زملائه بالأهداف.

مخدة مارتن يول

من أطرف وسائل الاحتفال التي شهدتها الكرة المصرية هي المخدة، والتي ارتبطت بالهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، ومن بين اللقطات الطريفة والشهيرة للمدير الفنى السابق للأهلي خلال مؤتمر صحفى عقب لقاء سابق للفريق الأحمر مع حرس الحدود، حيث أصدر تصريحات مثيرة للجدل إذ قال، "أعتقد أن الأهلى يحتاج للفوز فى 3 مباريات فقط لحسم الفوز بلقب الدورى، وقتها من الممكن أن أخوض مباراتى الزمالك والإسماعيلى وأنا نائم على مخدة".



لذلك، رفعت جماهير الأهلى فى مباراة الإسماعيلى التالية لهذا اللقاء مخدة حمراء مكتوب عليها "مارتن يول"، وقام أحد الجماهير بإهداء المدير الفنى للأهلى هذه المخدة الحمراء، بمناسبة الوفاء بوعده والحصول على لقب الدورى المصرى.

تنطيق "الجزمة"

احتفل محمد زيدان، لاعب المنتخب الوطنى وبوروسيا دورتموند الألمانى السابق، بهدفه فى منتخب الكاميرون فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2008، بخلعه الحذاء وقام برميه في الهواء أكثر من مرة كنوع من أنواع الدلع والتدليل للحذاء، وأثار مشهد احتفال زيدان الجميع خاصة الصحف الأوروبية التي أعجبت كثيرا باحتفال محمد زيدان كونه غريب وجديد وغير مألوف في القارة السمراء.

شنكار شعراوي

في موسم 2014/2015 تقدم فريق بتروجت على وادي دجلة بهدف نظيف خلال لقاء الفريقين في الجولة الأولي من الدوري الممتاز، وأحرز محمد شعراوي لاعب بتروجت هدف الفريق الأول من إنفراد كامل بحارس مرمي الأهلي السابق أمير عبد الحميد في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يخرج واقي الساق "الشنكار" ليستخدمه مثل التليفون المحمول ليلتقط صورة سيلفي مع زملائه في الفريق .

قناع سبايدر مان

شهدت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، التي أقيمت في الدوري الممتاز بموسم 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 واقعة طريفة عقب احتفال كريم طارق لاعب فريق الطلائع وقتها بهدفه من خلال ارتداء قناع "سبايدر مان"، وكشف اللاعب في تصريحاته عقب المباراة أنه أراد تقليد هذه الطريقة من النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي الذي لطالما اشتهر بهذا الاحتفال منذ أن كان لاعبا في سانت إيتيان وخلال تواجده في بروسيا دورتموند وأخيراً مع أرسنال.