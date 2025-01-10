شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى اليوم فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وساجرادا الانجولى فى دوري أبطال أفريقيا، والذي سيتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، سواء موعد الوصول إلى أرض الملعب أو الزي الخاص بكل فريق أو حضور الجماهير وغيرها من ترتيبات اللقاء.

مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى تقام فى السادسة مساء غد، السبت، باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.