شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فكري يحصد ثالث ميداليات مصر فى بطولة قطرة الدولية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

حصل سيف فكري على الميدالية الثالثة لمصر في بطولة قطر الدولية للفروسية، والمقامة حاليًا في الشقب وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

وحصد سيف فكري المركز الثاني ارتفاع 120 سم ليتوج بالميدالية الفضية، ويضيف ثالث الميداليات لبعثة مصر المشاركة في بطولة قطر الدولية للفروسية.

والتقط الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، صورة تذكارية مع الفارس سيف فكري بعد التتويج بالميدالية الفضية في سباق الـ 120 سم.

وكان الفارس أسامة على قد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية على الجواد "أوباما"، بينما احتل الفارس إسماعيل البرعي المركز الثالث والميدالية البرونزية على الجواد "كادوكي"، في اليوم الأول أمس الخميس.

كما أحرز الفارس نور الدين حازم المركز الخامس على الجواد "لابلو"، وجاء الفارس شادي أشرف في المركز السابع على الجواد "ماجيك سيتي".

تأتي هذه النتائج المبهرة ضمن مشاركة بعثة مصرية ضخمة تضم 27 فارسًا و31 جوادًا، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية.