شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قيادة طلعت يوسف الاتحاد.. 4 أندية في الدورى تعتمد على مدربين أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز تغيرات من بعض الأندية للمدربين وإسناد المهمة للمدربين الوطنين والابتعاد عن الأجانب، حيث من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة اليوم الجمعة

ويظهر 4 مدربين أجانبالمدربون الأجانب فى الدوري:

_ الاهلى .. السويسرى مارسيل كولر

_ الزمالك .. السويسرى جروس

_ بيراميدز.. الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش

_ مودرن سبورت .. الفرنسي فرانك دوماس

_ الإسماعيلى .. حمد إبراهيم

_المصرى البورسعيدى .. على ماهر

_ الاتحاد السكندرى .. طلعت يوسف

_ غزل المحلة .. شوقى غريب

_ البنك الأهلى .. طارق مصطفى

_ زد .. مجدى عبد العاطى

_ سيراميكا .. أيمن الرمادى

_ الجونة .. علاء عبد العال

_ طلائع الجيش .. عبد الحميد بسيونى

_ فاركو .. أحمد خطاب

_ بتروجيت .. السيد عيد

_ إنبى .. محمد إسماعيل

_ حرس الحدود .. محمد يوسف

_ سموحة .. أحمد سامى



وكانت قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا باستاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.