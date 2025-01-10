شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تطارد حلم جروس مع الزمالك فى الولاية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

اصطدم السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للزمالك، بالعديد من العوائق منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق في الولاية الثانية، حيث يخشى الخواجة السويسرى أن تؤثر هذه الأمور على أحلامه في القلعة البيضاء والتي جاء متحفزاً ومستعداً لتحقيقها.

”الخليج 365” يسلط الضوء فى السطور التالية على هذه التحديات..

تجديد عقود اللاعبين

يخشى السويسري جروس من رحيل قوة الزمالك الضاربة آخر الموسم بسبب أن هناك أكثر من لاعب ينتهى عقده ولم يتم حسم مصيره حتى آلان، وعلى رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، حمزة المثلوثى عبد الله السعيد، عمر جابر، وعبد الله السعيد.

ملف الصفقات الجديدة

ويمثل ملف الصفقات الجديدة تحديا قويا يطارد حلم جروس في الزمالك، خاصة أن مسئولي الأبيض لم يحسموا التعاقد مع أي لاعب حتى آلان، رغم مرور 10 أيام على بدء فترة الانتقالات الشتوية، والفريق يحتاج إلى تدعيم في معظم المراكز لسد أوجه العجز والنقص من أجل المنافسة على البطولات فى الموسم الحالي.

تأخر مستحقات اللاعبين

عدم صرف مستحقات اللاعبين حتى الآن يمثل أزمة بالنسبة لجروس، خاصة أنه يرغب في حسم هذا الملف، رغبة منه فى الحفاظ على الاستقرار والهدوء النفسى للفريق خلال الفترة المقبلة، إيماناً بأهمية هذا الملف في مساعدته على تحقيق الانتصارات.

ويضع مسئولو نادى الزمالك سداد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم أولوية خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل مجلس الإدارة جاهدًا على توفير رواتب اللاعب وسدادها فى أسرع وقت، لفرض الاستقرار داخل الفريق.

ويفضل مجلس إدارة الزمالك سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، قبل فتح ملف الصفقات الجديدة والتعاقد مع لاعبين لتدعيم الفريق خلال انتقالات شهير يناير المقبل،ومن المنتظر أن ينجح مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة فى توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة، حيث لم يحصل أى لاعب على راتبه منذ انطلاق مسابقة الدورى للموسم الحالى.