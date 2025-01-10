شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مصيرية لرباعى الكرة المصرية فى مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر رباعى الكرة المصرية مواجهات قوية خارج البلاد في الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا الذى يشارك فيها الأهلى وبيراميدز، والكونفدرالية التي يشارك فيها الزمالك والمصرى، بحثا عن تحقيق الفوز والاقتراب من حسم التأهل.

الأهلى يبحث عن الفوز أمام استاد أبيدجان

يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على استاد أبيدجان الإيفواري غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يملك استاد أبيدجان نقطة واحدة ليحتل المركز الرابع والأخير.



وسيتمكن الأهلي من بلوغ دور الثمانية حال الفوز على استاد أبيدجان وفوز أورلاندو على شباب بلوزداد في المباراة التي تجمعهما بجنوب أفريقيا، حيث سيرفع أورلاندو رصيده إلى 11 نقطة فى صدارة المجموعة الثالثة، بينما يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، فيما سيتوقف رصيد شباب بلوزداد عند 6 نقاط.



أما إذا حقق الأهلي التعادل مع استاد أبيدجان فيرفع رصيده إلى 8 نقاط، وبالتالي سيحتاج للفوز على أورلاندو فى الجولة الأخيرة بالقاهرة، ليحسم التأهل بـ11 نقطة.

بيراميدز في أنجولا لمواصلة الانتصارات

يحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة مساء غد، السبت، على ملعب "11 نوفمبر" في العاصمة "لواندا" في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويمكن لـ بيراميدز والترجي حسم تأهلهما إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشرط فوز كل منهما فى الجولة الخامسة، حيث يحل الترجي ضيفاً على دجوليبا المالي، وبيراميدز على ساجرادا الأنجولي.



ويملك ناديا الترجي وبيراميدز 7 نقاط في رصيدهما لكن الترجي يعتلي صدارة المجموعة الرابعة متفوقاً في المواجهات المباشرة، بينما يحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ودجوليبا المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

الزمالك لحسم التأهل من موزمبيق

يستعد فريق الزمالك والمصري لحسم تأهله إلى ربع النهائي في الكونفدرالية، عندما يحل ضيفا على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة فى الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد غد الأحد.



وضمن فريق الزمالك تأهله بنسبة كبيرة بين جميع الفرق، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط وبات الأبيض بحاجة إلى نقطتين فقط للتأهل بشكل رسمى، ومن المقرر أن يخوض الزمالك آخر مواجهتين على أرضه بالقاهرة، أمام بلاك بولز ثم إنيمبا النيجرى.

المصرى يخشى مفاجآت إنيمبا بنيجيريا

يحل المصرى البورسعيدى، في السادسة مساء بعد غد، الأحد، ضيفا ثقيلا على إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية في الجولة الخامسة بالكونفدرالية.



ويحتاج المصرى للفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصرى لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة، حيث يحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية.