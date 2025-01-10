شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأخير اليوم فى أنجولا استعداداً لمواجهة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة ساجرادا باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد 11 نوفمبر والذي تقام عليه المباراة.

مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى تقام فى السادسة مساء غد، السبت، باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.