شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو "ساحر الزمالك والفراعنة" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"29" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ29، فهو من مواليد 10 يناير 1996، وأصبح زيزو أهم لاعبى خط الوسط فى الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادما من مورينسى البرتغالى في 25 يناير 2019 في صفقة انتقال مجانية.

بدأ أحمد سيد زيزو مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادى الأهلى، لكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا صعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادى دجلة.

لعب أحمد سيد زيزو مع وادى دجلة عام 2013، من ثم ذهب إلى نادى ليرس البلجيكى فى نفس العام، وذلك بعد مستواه المميز مع دجلة، حيث لعب للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا فقط.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 244 مباريات مع الزمالك بكل البطولات نجح خلالها فى تسجيل 79 هدفاً وصنع 65 هدفاً، وحصد زيزو ستة بطولات هى الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة والسوبر المحلى مرة والكونفدرالية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين

عانق زيزو الشباك للمرة الأولى بقميص "الفارس الأبيض" في مناسبة استثنائية للغاية، تحديدًا في نهائي الكونفدرالية، بركلة الترجيح الحاسمة أمام نهضة بركان في ملعب برج العرب.

بمرور الأيام، تحول زيزو إلى نجم الشباك الأول في الزمالك بدون منازع، بأداء ثابت جعله دعامة لا تقبل النقاش حتى مع تعاقب مختلف الأجهزة الفنية.

كسب زيزو قلوب جماهير ميت عقبة بعدما رفض الرحيل في 2022، رغم وجود عرض قطري قيل إنه بضعف راتبه، وآثر تجديد تعاقده والاستمرار في كتابة التاريخ مع الكتيبة البيضاء.

رغم مرور الزمالك في السنوات الأخيرة بلحظات من الانهيار وأخرى من الانتصارات، كان الشيء الثابت الوحيد هو ما يقدمه "زيزو" من مستويات أقل ما توصف بالمذهلة.

وعلى المستوى الدولي شارك زيزو مع منتخب مصر فى 44 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح فى تسجيل هدفين.