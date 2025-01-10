شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة لإنهاء أزمة سيف الجزيري فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ما زالت تُجرى محاولات مكثفة من جانب مسئولى نادى الزمالك لإنهاء أزمة التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق، مع الزمالك،بسبب مستحقاته المتأخرة وعقده الذى لم يتم توثيقه فى اتحاد الكرة.

وجمع الجزيرى متعلقاته وغادر معسكر مباراة أبو قير للأسمدة فى كأس مصر التى أقيمت بالأمس الخميس ، مع المطالبة بالمستحقات المتأخرة له لدى النادى الأبيض.

وبات من حق اللاعب فسخ التعاقد مع الزمالك، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، خاصة بعد إرسال النادى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب به تفاصيل العقد الجديد الذى لم يوثق.